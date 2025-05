Tous les secteurs d’activité adoptent l’Intelligence artificielle (Ia) et se plongent dans l’ère moderne. Dans les sphères politiques, économiques ou culturelles, où se prennent les décisions, on ne peut se prétendre à la page si on ne maîtrise pas les secrets de ChatGpt ou de DeepSeek. Tout cela, en ayant dans son portefeuille virtuel, un montant impressionnant de bitcoins. Le Sénégal nouveau se veut les yeux rivés à l’Horizon 2050. C’est pourtant dans ce même Sénégal qu’un infirmier-chef de poste est agressé pour se faire déposséder de son mouton. Et pire, il n’avait même pas de médicaments pour se faire prodiguer les premiers soins.

Par Sucré-Salé