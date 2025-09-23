A New York, le Président Diomaye Faye a porté haut la voix du Sénégal, pour défendre les intérêts d’une Palestine libérée du joug génocidaire d’Israël. Il a été conforté par les chefs d’Etat occidentaux qui, à l’instar de Emmanuel Macron, ont compris qu’il était temps que les deux Etats puissent vivre et prospérer côte à côté. Au même moment, pas loin de là, dans d’autres locaux, notre ancien Président Macky Sall emportait la conviction des Grands du Monde dans la nécessité d’établir des partenariats économiques et stratégiques gagnant-gagnant. Hier, on a vu deux faces du Sénégal qui fait honneur au monde !

Par Sucré-Salé