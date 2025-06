Le Sénégal ne quitte pas le marché de l’Uemoa. Il a levé hier 66 milliards de francs Cfa sur le marché des titres publics de l’Uemoa, une émission visée de plus de 84 milliards de francs Cfa. Cette opération intervient seulement quatre jours après celle des 196 milliards F, qui avait battu les records des 5 et 16 mai derniers. Evidemment, le taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions retenues s’est établi à 101, 66%, avec une maturité de trois ans, et le taux d’intérêt est fixé à 6, 30%. On ne va pas faire le cumul des emprunts, mais les chiffres deviennent vertigineux pour reconstruire un pays en «ruines».