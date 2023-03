Le Stade municipal de Sédhiou va être on ne peut plus moderne pour mettre à l’aise les sportifs de la région naturelle de Sadio Mané et leurs fans. Le président de la République a décidé d’y mettre du gazon synthétique et de l’éclairage pour des matchs nocturnes. Il est également prévu de clôturer l’endroit. «Des montants sont sécurisés pour cela», rassure Macky Sall en Conseil présidentiel à Sédhiou. La Fédération sénégalaise de football est chargée de la réalisation des travaux. «Après on pourra finaliser tranquillement le Stade régional. Mais déjà avant l’hivernage prochain, vous aurez le gazon synthétique. On a donné instruction au ministre et à la Fédération sénégalaise, qui a pris les engagements. J’avais même demandé que le gazon me trouve à Sédhiou avec Saliou Diaw, j’espère que tout cela est en bonne voie», dit Macky Sall. Le chef de l’Etat a également annoncé la construction de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté.

ksonko@lequotidien.sn