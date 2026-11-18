Que fait l’intellectuel africain du savoir, des titres et du capital social que lui confère sa position ? Un compatriote a récemment répondu par une sentence : «La petite bourgeoisie intellectuelle africaine confirme ce que Frantz Fanon a dit d’elle dans Les Damnés de la Terre. Heureusement qu’en son sein il y a ceux qui ont commis le suicide de classe nécessaire exigé par Cabral.» La formule est dure. Elle vise juste, à condition de ne pas la lire comme une condamnation en bloc.

En 1961, l’année de sa mort, Fanon consacrait un chapitre entier des Damnés de la Terre, «Mésaventures de la conscience nationale, à elle seule, aucune émancipation économique».

Cinq ans plus tard, à la Conférence tricontinentale de La Havane, en janvier 1966, Amílcar Cabral allait plus loin. La petite bourgeoisie appelée à diriger la lutte devait, selon lui, accepter de se suicider comme classe pour renaître du côté des travailleurs. Le mot a fait fortune, souvent au prix d’un contresens sur l’origine sociale, que Cabral laissait intacte. Ce qu’il exigeait, c’était une rupture avec les intérêts de cette classe dès qu’ils contrariaient les aspirations des populations. L’agronome formé à Lisbonne restait un agronome formé à Lisbonne. Il cessait simplement de faire de son diplôme la finalité de son engagement.

C’est là que se loge le problème contemporain. Une partie de nos élites a confondu réussite individuelle et contribution historique. Le diplôme distingue, l’institution consacre. Le savoir lui-même sert parfois à légitimer les pouvoirs établis. On peut être brillant et socialement conservateur, dénoncer la domination et en huiler les mécanismes de reproduction.

La génération suivante n’a pas fait mieux, et l’on aurait tort d’y voir une simple défaillance morale. Elle s’est formée sous les programmes d’ajustement structurel, que le Sénégal a engagés dès 1979. Ces programmes ont comprimé les budgets universitaires et limité les recrutements d’un État qui employait l’essentiel des diplômés. Ils ont eu aussi pour effet de soustraire la politique économique au débat public, en la confiant, au nom de la «bonne gouvernance», à des technocrates tenus à l’abri des pressions sociales. En 1999, Thandika Mkandawire a donné un nom à ce résultat : des «démocraties sans choix», où l’on vote librement sur tout, sauf sur l’essentiel. En janvier 1994, la dévaluation de 50% du franc Cfa a achevé de tourner les diplômés vers la survie individuelle. Un suicide de classe suppose deux choses : une classe qui a encore quelque chose à sacrifier, et un espace public où ce sacrifice pèse. L’ajustement leur avait retiré l’une et l’autre.

Cet effet dure. Quarante-sept ans après le premier accord avec le Fmi, l’ajustement s’est installé dans les règles. Le plafond de déficit de 3% fixé par le pacte de convergence de l’Uemoa borne chaque loi de finances avant que l’Assemblée ne l’examine. Le 1er septembre 2026, le gouvernement a conclu avec les services du Fonds un accord portant sur 475% de la quote-part du pays. Le débat décisif se tient entre l’Exécutif, Washington et les porteurs d’euro-obligations. La politique est revenue au Sénégal sous la forme d’un conflit de légitimité entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale. Le choix économique, lui, reste hors de portée du citoyen.

La crise de la dette dite cachée a mis l’intellectuel devant son miroir. En février 2025, la Cour des comptes établissait une dette de 99, 67% du Pib à fin 2023, contre 74, 4% affichés. Ces chiffres sont sortis d’administrations peuplées de diplômés que nos écoles ont formés. Le savoir comptable était disponible, et l’écart a pourtant tenu plusieurs années. C’est une juridiction qui l’a révélé, quand la controverse savante aurait pu le faire bien avant.

L’alternance de mars 2024 a ouvert l’épreuve sous une autre forme. Nombre d’universitaires et d’experts ont rejoint l’Etat, d’autres se sont rangés dans l’opposition. Entrer dans l’appareil ne trahit rien : on y apprend l’Etat réel, celui que les organigrammes ne décrivent pas. L’épreuve commence au moment où il faut choisir entre éclairer le public sur la dette, ses coûts et ses perdants, et défendre son camp. Dans un pays qui consacrera près du tiers de ses ressources au service de la dette, ce choix a un prix.

La gauche sénégalaise offre le cas le plus cruel, parce qu’elle s’est nourrie de Fanon et de Cabral. Dans un appel récent à une «Gauche alternative», El Hadj Ndiaye Diodio reconnaît qu’elle a accompagné les pouvoirs successifs, au nom du sursaut national, «avec bien plus de dommages que de bienfaits». L’aveu est rare. Il porte sur une méthode : entrer dans les coalitions pour peser, puis s’y dissoudre. Une classe qui se suicide renaît du côté des travailleurs. Une organisation qui se dissout dans le pouvoir des autres ne renaît nulle part.

Gardons-nous pourtant du procès collectif. Une position privilégiée n’est pas, en soi, une faute politique. La question relève de la responsabilité historique, et le clivage décisif sépare ceux qui mettent leurs ressources intellectuelles au service d’une transformation collective de ceux qui les mobilisent d’abord pour conserver leur rang. L’origine sociale n’entre pas dans ce partage.

Ainsi compris, le suicide de classe est une épreuve de cohérence, et les professions de foi ne suffisent pas à la passer. Elle se mesure à l’accord entre les idées qu’on défend et les intérêts qu’on sert. Les actes tranchent. Cabral l’a passée jusqu’au bout : assassiné à Conakry en janvier 1973, il n’a pas vu la proclamation de l’indépendance de la Guinée-Bissau, huit mois plus tard.

L’Afrique ne manque pas d’esprits capables de diagnostiquer ses blocages. Il lui faut des intellectuels qui acceptent de répondre, en personne, de la transformation de ses structures. Un savoir acquis aux frais d’une société demeure une dette envers elle.

Chérif Salif SY