Des politiciens se demandaient hier, comment Abass Fall a pu remporter haut la main une élection qu’il n’avait théoriquement aucune chance de remporter, à la mairie de Dakar. Leur étonnement est une chose étonnante. Qui ignore la carapace dont sont faits les hommes politiques de ce pays ? Combien de fois a-t-on vu et entendu des personnalités respectables, proférer des mots qu’ils s’empressaient une fois le dos tourné, de renier ? Ce pays a toujours marché de cette manière, et aucun politicien n’a encore jamais dérogé à la règle, quel que soit le «système» auquel on se réfère. Leur ventre est plus fort que leur dignité.

Par Sucré-Salé