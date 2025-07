Leader du parti «Les Nationalistes», Tahirou Sarr s’indigne contre l’arrestation du chroniqueur Badara Gadiaga. Il s’en est exprimé avant-hier, lors d’une conférence de presse.Par Amadou MBODJI –

Tahirou Sarr est contre l’arrestation du chroniqueur Ba­dara Gadiaga. Il juge cette arrestation «arbitraire et injuste», émanant d’un système répressif qui, selon lui, est toujours en place. «Le système n’a pas changé : on continue de faire taire les citoyens. Le cas de Badara Gadiaga en est l’exemple parfait. Il a été arrêté injustement. Aujourd’hui, je constate qu’il n’y a pas de procureur de rupture», s’indigne le leader du parti «Les Nationalistes» lors de la conférence de presse qu’il animait samedi dernier. C’est ainsi que Tahirou Sarr appelle le Premier ministre Ousmane Sonko à adopter une posture plus rassembleuse. «Il devrait tenir un discours conciliateur et fédérateur, plutôt que de laisser s’installer les tiraillements», recommande-t-il. Le parlementaire interpelle également le Pré­sident Bassirou Diomaye Faye en l’exhortant à faire libérer le chroniqueur de la Tfm. A ses yeux, l’échange houleux entre Amadou Bâ (Pastef) et Badara Gadiaga ne devait en aucun cas se retrouver devant la Justice.

Arrêté depuis mercredi dernier, le chroniqueur a passé ce week-end au Commissariat central de Dakar. Déféré ce vendredi par la Division spéciale de cybersécurité pour discours contraire aux bonnes mœurs, le chroniqueur de l’émission «Jakaarlo» sur la Tfm a fait l’objet d’un retour de Parquet. Badara Gadiaga fera face aujourd’hui au juge d’instruction du 1er Cabinet.

