L’Etat a enfin raison de prendre en charge la question des cours d’eau et des fleuves à l’intérieur du pays. Il ne s’agit pas de croire que les questions de pollution des cours d’eau comprennent principalement les grands fleuves ou les principaux cours d’eau. Le Sénégal est très bien pourvu en cours d’eau et en nappes souterraines. Mais tous doivent être entretenus et aménagés. Car de leur entretien dépend notre survie, les préserver est, par endroits, plus important pour notre espèce. Et nous rapporte plus que des conflits politiciens.

Par Sucré-Salé