Les 17 millions de spécialistes du football ont commencé depuis hier à expliquer les raisons de la défaite et à condamner les «erreurs» du coach Aliou Cissé. Ils n’écarteront pourtant pas la seule réalité qui compte : hier, les Anglais ont été les plus forts, et les Lions ont eu droit à une véritable leçon d’Anglais. Il s’agissait de conjuguer : «Ne pas vendre la peau de l’adversaire…» Mais tous les Sénégalais ne sont pas malheureux. Celui qui demandait à ses partisans de rester «focus 2024», ne se plaindra certainement pas de notre défaite.