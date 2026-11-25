Dakar accueille deux jours de réflexion. Diplomates, universitaires et responsables publics y sont réunis. Ils veulent peser sur les décisions internationales. Un «consensus de Dakar» doit en sortir.

Par Malick GAYE – Le symposium sur la diplomatie féministe en Afrique s’est ouvert ce mardi 24 novembre, à l’initiative de l’Alliance pour la migration, le leadership et le développement (Amld). Responsables publics, diplomates, universitaires et acteurs de la Société civile doivent s’accorder sur des propositions communes. La rencontre place l’égalité au cœur des enjeux de mobilité et de développement du continent.

Dans son discours d’ouverture, la présidente de l’Amld, Ndioro Ndiaye, a dressé un constat sans détour : les acquis de Pékin et de la résolution 1325 de l’Onu sont fragilisés. Les financements dédiés à l’égalité reculent et certains pays se détournent de la diplomatie féministe. «Notre réponse ne peut pas être d’attendre», a-t-elle martelé. L’Afrique, a-t-elle rappelé, dispose d’atouts : le protocole de Maputo de 2003, le Parlement rwandais à majorité féminine, la loi sur la parité au Sénégal depuis 2010 et le réseau FemWise-Africa de l’Union africaine.

Pour elle, la diplomatie féministe n’est «ni un concept importé ni un simple slogan». Elle repose sur trois questions : qui est autour de la table, de quoi y débat-on et qui bénéficiera des décisions ? Ces interrogations valent autant pour les accords commerciaux que pour les processus de paix, le climat ou l’Intelligence artificielle.

Représentant le gouvernement, la ministre de la Famille et des solidarités, Marie Angélique Selbé Diouf, a inscrit la rencontre dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Elle a plaidé pour passer d’une logique de protection à une logique de participation, notamment sur la mobilité humaine, la gouvernance numérique et la justice climatique. Quatre transformations sont attendues : l’accès des femmes aux postes stratégiques, la prise en compte du genre en amont des négociations, le renforcement de l’expertise et la création d’alliances.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio a, lui, rappelé la bataille menée dès 2001 pour la parité à la Commission de l’Union africaine, et la nomination de femmes au Secrétariat général de la diplomatie sénégalaise.

Le consensus de Dakar sera remis aux autorités. Ndioro Ndiaye exige des propositions assorties de responsabilités institutionnelles identifiées et d’échéances précises, car l’Afrique manque moins de déclarations que d’actes.

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