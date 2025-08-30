Décidément, on est loin de la fin du contentieux opposant le camp de Mady Touré à celui de Abdoulaye Fall. Malgré le «verdict» de la Commission de recours de la Fsf qui a jugé irrecevable la plainte de la coalition «MT2025», la tension est toujours vive.

Pour preuve, c’est Mamadou Kandji qui, à son tour, entre en jeu. Le candidat malheureux au poste de 5e vice-président de la Fsf a en effet décidé de porter plainte auprès des juridictions civiles en saisissant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, pour «corruption lors des Assemblées générales de la Fédération sénégalaise de football».

Dans la plainte dont nous avons copie, le Secrétaire général de l’Académie Agora Foot de Dakar demande au Procureur l’ouverture d’une enquête judiciaire relative à des faits de corruption commis lors des Ag électives début août au Cicad. Le responsable sportif a cité la coalition «AF2025» comme coupable de «faits prohibés par le Code pénal», tels que «l’achat de voix et promesses d’avantages indus à des électeurs, constitutifs de corruption active et passive ; utilisation de fonds et avantages matériels dans le but d’influencer le scrutin ; manœuvres frauduleuses compromettant la sincérité du processus électoral».

Mamadou Kandji dit détenir des éléments probants : des témoignages recueillis devant huissier, des vidéos et enregistrements audio attestant les faits, des coupures de journaux relatant des pratiques de corruption.

Pour rappel, invité à l’émission «Sports à la Une» de la Tfm le lundi 18 août, Kandji avait défié le camp de Abdoulaye Fall en déclarant tout de go : «Ce sont des corrupteurs, j’attends leur plainte !»

A défaut d’en recevoir, c’est à lui d’en servir…

