Par Khady SONKO –

L’incendie qui s’était déclaré au marché Tilène de Ziguinchor en 2019, avait englouti «plus de 600 cantines». Aujourd’hui, complètement réhabilité, le marché tarde à rouvrir pour des raisons qu’on ignore. Sept ans après le sinistre, des commerçants, anciens occupants de ce marché de Ziguinchor, ont réclamé sa réouverture.

«Nous remercions le chef de l’Etat et son gouvernement qui ont compris l’importance de ce marché et ont fait en sorte d’achever les travaux. Il ne reste qu’à l’ouvrir», a déclaré le président des commerçants du marché Tilène en point de presse samedi dernier. Ous­mane Faye a rappelé que l’incendie avait impacté plus de 615 commerçants à l’époque. «Depuis, nous vivons dans des conditions inhumaines. Nous voulons la réouverture de notre marché», a insisté Ous­mane Faye. Selon lui, ce marché n’est pas seulement celui du quartier Tilène ou de Ziguinchor. «C’est le marché de toute la Casamance, et même au-delà», a-t-il indiqué.

