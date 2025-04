François est parti de la même manière qu’il est venu à la papauté : sur une pirouette. Malade et diminué, le Souverain pontife a tenu à s’offrir un dernier tour d’honneur le jour de Pâques, comme pour faire un pied de nez à la mort et saluer la vie une dernière fois. Après avoir été longtemps à l’agonie, le Pape François a tenu à faire ses adieux au peuple des pauvres et des laissés-pour-compte, pour lequel il comptait le plus. Son Pontificat a créé beaucoup de remous et bouleversé l’Eglise catholique. Avec la majorité de ses fidèles originaires des pays du Sud, on peut parier qu’il sera difficile aux Occidentaux conservateurs de la ramener à l’époque d’avant-François.