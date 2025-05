Pour leur agenda personnel, des politiciens voudraient discréditer notre Conseil constitutionnel à travers certains de ses membres. Ils agitent même l’idée d’une dissolution. Ces apprentis sorciers n’appréhendent pas que si cela se faisait, ils provoqueraient un ouragan qui risque de créer un chaos indescriptible. En remettant en cause des décisions du Conseil sur Karim Wade, on entraînera de la suspicion sur celles concernant Sonko, et bien d’autres. Une suspicion sur le juge constitutionnel n’épargnera aucun magistrat, ni aucune décision. Qui pense pouvoir gouverner un pays où la Justice n’aurait plus de crédibilité ?

Par Sucré-Salé