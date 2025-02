Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi arrêtés à la cité Keur Gorgui, sont toujours en garde à vue à la Sûreté urbaine. Les parlementaires ont mis aux arrêt alors qu’ils tentaient de rallier le domicile du leader du Pastef toujours sous blocus.

Ce groupe des députés est constitués de Cheikh Thioro Mbacké, Samba Dang, Bacary Diédhiou, Alphonse Sambou. Ils risquent d’être poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et troubles à l’ordre publique.

Le Pastef avait initié le 25 juin, jour de la levée des barrières érigées chez Ousmane Sonko. La manifestation était interdite par le préfet de Dakar.

Yewwi Askan Wi a exigé, dans un communiqué, la libération immédiate des députés et de la dizaine de militants arrêtés « en violation de leurs droits ». La coalition dénonce également la répression « excessive et disproportionnée exercée, une fois encore, par Macky Sall et son régime sur les leaders et les manifestations pacifiques ».