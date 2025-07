L’enterrement des deux jeunes dont les corps ont été récupérés lundi a eu lieu hier au cimetière de Cambérène, en présence d’une foule nombreuse qui a tenu à rendre un dernier hommage aux défunts. L’atmosphère était lourde de tristesse et d’émotion, reflétant la douleur des familles et des proches. Après la prière mortuaire, les parents des deux jeunes décédés ont trouvé une certaine résignation en acceptant la volonté divine. Un appel pour inviter les jeunes manifestants à la retenue après les affrontements intervenus avant-hier avec les Forces de l’ordre.Par Amadou MBODJI –

Les deux jeunes morts après s’être jetés en mer lors d’une patrouille de la police ont été enterrés hier au cimetière de Cambérène. Il s’agit de Thierno Bâ, né le 29 octobre 1998, et de Lamine Dieng, né le 3 avril 1996. Ils ont été accompagnés à leur dernière demeure par une foule nombreuse et dans une ambiance lourde de tristesse et chargée d’émotion. Après la prière mortuaire, leurs parents, fatalistes, se sont résignés en acceptant la volonté divine. «C’étaient deux amis. Ils étaient ensemble au moment des faits. Ce qui leur est arrivé relève de la volonté de Dieu. Ils étaient l’espoir de leur famille. Nous sommes résignés. L’autopsie a été établie, de même que les rapports. On ne peut rien faire pour les faire revenir. Qu’on se ressaisisse. Nous remercions le Khalife général et sa famille. Nous suivons les recommandations de Baye Laye», sert l’un des parents des disparus avant la prière mortuaire. Le fils du regretté khalife Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, en l’occurrence Idrissa Laye, demande d’honorer la mémoire des défunts en invitant les jeunes à la retenue. «C’est dur, mais les propos des parents nous rassurent. Qu’on respecte leur mémoire, qu’on prie pour le repos de leur âme. Le meilleur moyen de respecter leur mémoire est de rester calmes. Que l’on laisse tout tomber. Evitez ce qui vous influencent et vous manipulent. Que Dieu les ouvre les portes du Paradis. Je vous invite à la retenue. Préservez la paix, ne suivez pas les destructeurs», lance Idrissa Laye à l’endroit de la jeunesse de Cambérène.

Au milieu de la journée, la famille de l’un des jeunes a sorti un communiqué pour battre en brèche la version de la Police nationale sur cette affaire. «La famille de Thierno Bâ a pris connaissance avec regret du communiqué de la Police nationale relatant une agression qui se serait produite sur la plage de Cambérène le dimanche 22 juin aux environs d’une heure du matin. Elle tient à préciser que leur fils Thierno Bâ, exerçant la profession de plombier avec sérieux et compétence, reconnu par tous, n’est en rien concerné par cette agression», souligne un communiqué de la famille de Thierno Bâ.

Pendant de longues heures et jusque tard dans la soirée du lundi, les jeunes de Cambérène avaient laissé exploser leur colère. Ils ont dû affronter la police pour dénoncer la mort de deux personnes dont les corps ont été repêchés au niveau de la plage Bceao de Yoff, et il a été prouvé qu’ils sont originaires de Cambérène. L’air était devenu irrespirable jusque dans les concessions à cause de grenades lacrymogènes lancées par les policiers pour rétablir l’ordre.

C’est une histoire qui remonte d’il y a quelques jours qui refait surface. Pour l’instant, les circonstances du décès de ces jeunes restent floues. Même si les manifestants accusent les policiers d’être à l’origine de leur noyade qui aurait eu lieu depuis quelques jours à la suite d’un contrôle policier. Pour y échapper, ils ont plongé dans la mer. C’est la version servie par les manifestants pour justifier leur explosion de colère et cette manifestation.

ambodji@lequotidien.sn