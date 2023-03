Chacun de nos politiciens veut avoir son moment de gloire, si possible en faisant escale à la police. On voit des gens s’offusquer de ce qu’un ancien Premier ministre a pu bénéficier d’un traitement de faveur pendant près de 72 heures, avec toutes les caméras braquées sur lui, alors qu’il n’avait fait «que poser des questions». Alors que certains, depuis des jours, parlent des milliards détournés, et d’autres appellent à l’insurrection, sans que les foudres de l’Etat ne s’abattent sur eux. Que leur faudrait-il donc faire pour voir la police débarquer chez eux ?