Le fils de Ousmane Sembène s’offusque, comme beaucoup de gens, de l’état de délabrement et d’abandon total du patrimoine immobilier de l’auteur du Mandat et des Bouts de bois de Dieu. C’est vrai que Sembène est plus grand que son œuvre, mais le traitement qui lui est fait montre que le Sénégal n’a pas toujours appris à rendre hommage aux enfants qui font sa fierté. Faute de les honorer vivants, donnons-leur la place qui leur revient. Sinon celle-ci sera prise par tous les pitres qui polluent nos écrans.