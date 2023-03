Par Cheikh CAMARA – «Certes, nous disons le menteur balourd. M. Cheikh Hadjibou Soumaré accusant, dans son dernier réquisitoire contre le président de la République, Macky Sall, ce dernier d’avoir offert 7,9 milliards de francs Cfa à Marine Le Pen.» La réplique est de la Coordination des jeunes cadres républicains de Thiès, qui trouve les faits «gravissimes». Selon le coordonnateur des jeunes cadres républicains de Thiès, Bamba Rayya Diop, et ses camarades, «ce Monsieur Soumaré fait désormais partie de cette race de politiciens, qui ne mentent pas le moins, mais mentent le mieux». Paraphrasant Platon qui disait : «Ce qu’il en coûte aux gens de ne pas s’occuper de politique, c’est d’être gouvernés par des gens pires qu’eux-mêmes», ils remarquent que «la classe politique semble aujourd’hui condamnée sans appel». Et de poursuivre : «Le jugement est souvent catégorique. On prend parti, on proclame haut et fort ses couleurs. Et plus on les brandit, plus on estime être une personne de conviction.»

D’après les jeunes cadres républicains de Thiès, «dans le débat sur la morale politique, la thèse la plus répandue soutient que les politiciens sont des menteurs». Aussi de souligner : «M. Soumaré Hadjibou, vous savez pertinemment que le mensonge politique constitue un abus de confiance et un bris de contrat. Il est donc condamnable, quels qu’en soient la forme et le degré.» Et d’aller plus loin : «Mentir, c’est affirmer ce qu’on sait être faux.»

Selon ces jeunes cadres républicains, «si cette culture existe et prospère, si les organisateurs et conseillers politiques ne cessent de se creuser les méninges pour élaborer les mensonges les plus habiles, c’est que ceux-ci se louent». Pourquoi ? Parce que, répondent-ils, «les citoyens ont rarement le courage de voir la vérité en face. La vérité est complexe, subtile et triste. Elle est miroir. Elle nous dit qu’il n’y a ni solutions simples ni héros, que les «autres» ne sont pas les seuls responsables, qu’il faut faire un effort». Aussi souligne Bamba Rayya Diop : «Nous préférons généralement le politicien qui plante un décor sensible à celui qui éclaire d’une lumière crue les problèmes de notre société.»

Correspondant