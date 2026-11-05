Le «Pros» ou le «Panos» n’avait pas jugé utile de prendre part à la cérémonie d’ouverture des Joj, le samedi 31 dernier. Cela ne l’empêche pas de bien profiter de son badge All Access pour se faufiler sur tous les sites des Jeux, et se faire filmer en train de prendre du bon temps, en compagnie de ses affidés. Heureux de le voir passer du bon moment en ces endroits qui, si l’on en croit ses dernières déclarations, n’auraient pas vu le jour si cela avait dépendu de lui. Après tout, selon lui, le Sénégal n’a-t-il pas contracté une dette cachée pour ces infrastructures qu’il ne pouvait se permettre ? Comme quoi, on doit s’appeler Sonko pour supporter certaines contradictions.

Par Sucré-Salé