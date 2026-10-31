Le gouvernement et les députés du Sénégal ne se gênent pas pour prendre en otage la population sénégalaise, et ne se préoccupent pas des conséquences sociales et économiques qui découlent de leurs querelles politiques. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui s’ouvrent aujourd’hui à Diamniadio ne nous offriront même pas une trêve d’une quinzaine, comme on aurait pu l’espérer. Normal alors que les agences de notation, les cousines Moody’s, Standard & Poor’s, et peut-être bientôt Fitch, continuent de baisser notre note souveraine. On aura donc les Jeux, mais les poches vides !

Par Sucré-Salé