Personne n’osera dire que la fête ne fut pas belle samedi à Diamniadio. Même les mal-pensants et les absents volontaires ont été obligés de reconnaître que le Sénégal a fièrement relevé le défi de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Joj. Mais comme on l’a dit le week-end dernier, cette fête ne nous garantit pas une quinzaine de félicité, bien au contraire. En plus du crêpage de chignons à l’Assemblée, il y a les soucis de fin de mois qui ne quittent pas Goorgoorlu, sur la tête de qui tombent de nombreuses factures. Nous en sommes au point où les enseignants d’université veulent aller en grève pour des retards de salaires. Les Joj, est-ce vraiment la fête ?

Par Sucré-Salé