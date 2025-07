Balla Gaye 2 a été terrassé hier par Siteu. Plusieurs jours avant le combat, les deux lutteurs se sont affrontés à travers les médias et leurs supporters. Chacun vantant ses qualités et mettant en avant les moyens qu’il allait utiliser pour faire tomber un adversaire qu’il voulait faire passer pour un minus. Le combat du dimanche a fini par mettre tout le monde d’accord, et les deux adversaires se sont donné l’accolade. Une leçon qui devrait inspirer nos gladiateurs politiciens, surtout ceux de Pastef, qui cherchent à faire la promotion des insultes et des propos de bas étage. A la place, pourquoi ne descendent-ils pas dans l’arène ?