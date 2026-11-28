Trois jours. Trois défaites. Trois démonstrations magistrales d’une vieille maladie politique et sportive : l’incapacité à accepter le verdict quand il ne vous arrange pas. Mardi 24 novembre 2026, à Lausanne, le Tribunal arbitral du sport inflige une leçon de droit à la Fédération royale marocaine de football. Après avoir tenté de transformer une défaite sur le terrain en victoire administrative, la Fédération royale marocaine de football (Frmf) voit son château de cartes juridique s’effondrer. Le Tribunal arbitral du sport (Tas) annule la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (Caf) qui avait offert au Maroc une Coupe d’Afrique obtenue davantage dans les bureaux que sur la pelouse. Le Sénégal retrouve son titre. Le Maroc perd son recours. Fin du match.

Enfin, pas tout à fait.

Car au lieu de reconnaître sa défaite, la fédération marocaine choisit la voie désormais classique des mauvais perdants : protester contre l’arbitre après le coup de sifflet final. Communiqué outré, vocabulaire dramatique, soupçons lancés à la cantonade, promesse de nouveaux recours. Quand le droit vous donne tort, il paraît que la procédure devient soudain suspecte. Vingt-quatre heures plus tard, à Dakar, l’Assemblée nationale offre un spectacle étrangement familier. Par 128 voix contre 9, les députés adoptent une résolution exigeant le retrait du décret ayant mis en vigueur la Loi de finances rectificative 2026. Une résolution. Pas une décision de justice. Pas une annulation. Pas même une mesure ayant le moindre effet juridique sur le décret contesté. Une résolution. En somme, un communiqué avec davantage de signatures. Comme la fédération marocaine, la majorité parlementaire sait parfaitement que le résultat lui échappe. Comme elle, elle refuse pourtant d’en prendre acte. Comme elle, elle préfère transformer un revers en croisade morale. Puis arrive le troisième acte. Jeudi 26 novembre, Ousmane Sonko s’adresse à ses militants et lance un ultimatum politique qui ressemble étrangement à la réclamation d’un joueur mécontent auprès de l’arbitre: dissoudre l’Assemblée ou démissionner. Autrement dit : puisque la partie ne se déroule pas comme prévu, rejouons-la.

Voilà le point commun entre Rabat et Dakar. On a perdu. On le sait. Tout le monde le sait. Mais on fait comme si ce n’était pas arrivé. Le titre de cette chronique doit évidemment être compris comme une figure de style. Il ne vise ni le peuple marocain ni le Maroc, pays ami auquel le Sénégal demeure lié par l’histoire, la religion, les échanges et la fraternité. Les Marocains n’ont rien à voir avec cette affaire.

Les «Marocains» dont il est question ici siègent à l’Assemblée nationale. Car entre une fédération de football qui refuse un arrêt du Tas et un groupe parlementaire qui refuse les conséquences d’un décret présidentiel, les ressemblances sont trop nombreuses pour être une coïncidence. Il existe des moments où les institutions révèlent leur véritable caractère. La victoire le fait rarement. La défaite, toujours. Et cette semaine, certains ont offert une démonstration éclatante de leur difficulté à vivre avec elle.

Rappelons la scène. Le 18 janvier, à Rabat, les joueurs sénégalais quittent le terrain pour protester contre un penalty accordé au Maroc après un coup de sifflet prématuré qui les prive d’un but quelques minutes plus tôt. Le match est suspendu près d’un quart d’heure, le penalty est manqué par un Brahim Diaz qui a tenté une Panenka, le Sénégal marque en prolongation et gagne par un but à zéro. La Frmf saisit la Caf, dont le Jury d’appel invoque les articles 82 et 84 du règlement pour décréter le forfait. Dakar, indigné, ne s’est pas contenté de hurler : il a saisi le Tas avec un dossier, des avocats et des arguments.

Une résolution n’annule pas un décret

Le Tas lui a donné raison sur un point central : la décision de reprendre le match ou de l’arrêter relève de la seule appréciation de l’arbitre, et en sifflant la reprise, celui-ci a estimé les conditions réunies, puisque les deux équipes étaient revenues sur la pelouse et voulaient jouer. Quand l’arbitre a sifflé, tout le monde était sur le terrain. On ne peut pas revenir jouer, perdre, puis soutenir que la partie n’a pas eu lieu. Quand on gagne, on ne s’émeut pas de la crédibilité de la procédure. On s’en émeut quand on perd. En effet, la Frmf réclame que soient tirées les conséquences de contacts qu’elle dit avérés entre l’un des arbitres, l’Allemand Ulrich Haas, et le président de la Fédération sénégalaise, quarante-huit heures avant le prononcé. Elle invoque aussi une orientation récente de l’Ifab (le Conseil international du football association qui rédige, protège et met à jour les Lois du Jeu du football) et de la Fifa sur les joueurs qui quittent le terrain. Ce grief, s’il est fondé, n’est pas anodin, et le Tribunal fédéral suisse dira, le cas échéant, ce qu’il vaut. Mais déjà, Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) nie catégoriquement tout échange avec un arbitre du Tas. Il affirme n’avoir découvert ces allégations qu’en même temps que le public. Abdoulaye Fall estime également qu’elles portent atteinte à l’honorabilité du tribunal.

Transposons à l’Assemblée nationale. Le projet de Loi finances rectificative est rejeté à deux reprises en Commission des finances. En séance plénière, le 3 novembre, le député Amadou Ba soulève une question préalable, adoptée par 126 voix : l’examen s’arrête net, sans débat, sans amendement, sans le moindre article discuté, et sans adoption ou rejet du texte. La loi de finances initiale 2027 est en passe de suivre la même trajectoire. Le 19 novembre, le président de la République signe le décret de mise en vigueur de la Lfr 2026, en s’appuyant sur l’article 68 de la Constitution et sur l’article 57 de la Loi organique relative aux lois de finances. Les cadres de Pastef parlent d’un acte «grave, inexistant, infondé».

Le 25, la Résolution est adoptée. Elle dénonce «une usurpation du pouvoir législatif», exige le retrait du décret et l’arrêt de toute exécution de la LFR sur ce fondement. Elle menace aussi les ordonnateurs, comptables publics, agents des impôts et des douanes contre les responsabilités qu’ils engageraient, et promet un examen minutieux lors de la loi de règlement. Le même jour, le Conseil des ministres demandait au Gouvernement d’exécuter la Lfr sans délai. En effet, le président de la République a demandé au Premier ministre de prendre «les dispositions juridiques idoines et mesures adéquates» pour la mise en œuvre systématique des politiques, programmes et projets publics intégrés dans les projets de loi de finances rectificative 2026 et de loi de finances pour l’année 2027.

Résultat : rien ne bouge. De l’aveu même de députés, en plénière, une résolution n’annule pas un décret. Le vote est acquis, le décret demeure, la Lfr s’exécute. Ceux qui ont fermé le débat découvrent que la procédure a été violée. Le député qui a tué le texte en séance le voit ressuscité par décret et crie à l’«inexistence». C’est la logique du joueur qui sort du terrain, rentre quand ça l’arrange, puis réclame l’annulation de la partie.

Dissoudre l’Assemblée ou démissionner

La première ressemblance entre la Fédération marocaine et les députés Pastef est le déni de résultat. La Frmf ne dit pas : nous avons perdu devant le Tas. Elle dit : le Tas n’a pas «pris en compte» nos demandes. Pastef ne dit pas : nous n’avons pas empêché le Gouvernement d’exécuter son budget. Il dit : le décret est «inexistant». Dans les deux cas, on proclame que l’acte n’existe pas pour ne pas avoir à reconnaître qu’il produit ses effets. La deuxième ressemblance est le recours au vocabulaire de l’intégrité. Quand la fédération marocaine dénonce «l’intégrité et la crédibilité de la procédure arbitrale», chez Pastef, on parle de «démocratie illibérale» et d’«usurpation». Les grands mots arrivent toujours quand les petits arguments s’épuisent. Quand on tient une thèse solide, on la plaide. Quand on ne l’a pas, on l’habille en principe sacré. La troisième ressemblance est le choix du public. Un communiqué et une résolution ont ceci de commun qu’ils amusent plus la galerie qu’ils ne s’adressent au juge. La Frmf parle à des millions de supporters qui attendent qu’on leur dise que rien n’est joué. Pastef parle à sa base, à qui il faut montrer qu’on ne s’est pas couché devant le Palais, en donnant l’illusion qu’il tient toujours le haut du pavé. Dans les deux cas, la tribune (donc l’opinion) compte davantage que le prétoire. Jeudi, Ousmane Sonko a quitté le terrain pour s’adresser aux gradins. S’adressant à ses militants, il a déclaré que s’il détenait ce pouvoir, il aurait signé dès le 2 décembre à zéro heure un décret de dissolution de l’Assemblée nationale. Cette date marque les deux ans de la législature, délai à partir duquel la dissolution est possible aux termes de l’article 87 de la Constitution. Il invite donc le chef de l’État à dissoudre ou à démissionner, souhaite des législatives dans les trois mois, et rappelle que le peuple est souverain.

Voilà la vraie réclamation : un match rejoué. Quand le verdict ne convient pas, on réclame le replay. La Frmf aimerait un nouvel arbitrage. Pastef veut de nouvelles élections, mais à une condition : que l’initiative revienne à l’arbitre qu’il conteste. L’ironie est savoureuse : celui qui préside l’institution en guerre contre le décret demande à l’auteur du décret de siffler lui-même la fin de la partie, en reconnaissant au passage que le pouvoir de dissoudre lui appartient.

Contester une décision est un droit

Voici pourtant où la comparaison cesse d’être drôle. Une coupe est un symbole. Le budget, lui, est un salaire, un médicament, un chantier routier, une subvention à l’énergie, une bourse familiale pour les ménages les plus démunis, des créances à honorer, etc. La Lfr a pour objet d’acter, notamment, une facture de subventions énergétiques qui passe de 250 à 790,3 milliards de francs Cfa entre la Lfi et la Lfr, avec un baril passé de 64 à plus de 100 dollars et un déficit à 7,6% du Pib. Refuser de voter ces chiffres sous prétexte que l’on conteste la baisse future des subventions, c’est refuser de payer la facture d’hier au nom d’un désaccord sur le menu de demain. La Frmf peut s’offrir le luxe de la mauvaise foi ; au pire, elle perd un trophée et un peu de dignité, deux choses qui se récupèrent. Un groupe parlementaire qui menace le comptable public, le receveur et le douanier de poursuites pour avoir appliqué un décret fait payer au fonctionnaire le prix d’un bras de fer politicien entre deux têtes de l’État. Et par extension, veut priver le peuple de ressources pour se soigner, se nourrir, … On peut perdre un titre continental sans que le pays s’arrête. On ne perd pas impunément un exercice budgétaire. Soyons honnête, car la rigueur est la politesse du chroniqueur. Contester une décision est un droit, et la Frmf est dans le sien en annonçant qu’elle ira, si elle le souhaite, devant le Tribunal fédéral suisse. Le Sénégal lui-même ne s’en est pas privé en mars. Du côté de Dakar, l’argument de Pastef n’est pas dépourvu de sérieux : le chef du groupe, Mohamed Ayib Daffé, conteste la lecture des alinéas 3 et 5 de l’article 68 comme celle de l’article 57 de la loi organique, et soutient qu’une question préalable adoptée vaut rejet exprès. Des juristes pastéfiens, tel Ngouda Mboup, vont dans son sens. La présidence répond, et ses partisans, comme Aminata Touré, y voient un acte de responsabilité face à l’impasse. Appeler le peuple à trancher est enfin un geste démocratique légitime. Mais la question juridique est réelle, et elle appelle une réponse de juge, pas une résolution ni un meeting.

À Dakar, on a copieusement moqué, depuis mars, la mauvaise humeur de ceux qui n’acceptent pas qu’un match se joue jusqu’au bout. Il serait dommage que ce reproche, légitime à Lausanne, devienne soudain inaudible à l’Assemblée nationale. Entre la fédération qui refuse le verdict du Tas et le groupe parlementaire qui refuse l’arbitrage de la Constitution, la seule différence tient à l’enjeu : l’une perd une étoile sur le maillot, l’autre risque de perdre la crédibilité de l’institution qui vote les lois.

Quand l’arbitre a sifflé, il reste deux options : jouer, ou plaider devant les juges. Rabat a encore la seconde, et personne ne le lui conteste. Mais les Marocains de l’Assemblée nationale, eux, n’ont pas ce luxe : le pays, lui, n’a pas fini de jouer.

Par Bachir FOFANA