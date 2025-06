Avec Pastef, les tâches sont inversées au sommet de l’Etat : nous avons un Premier ministre qui s’occupe des questions politiques et pénales, comme il l’avait promis à l’Assemblée. En français de petit calibre, cela peut se traduire par la répression de toute dérive langagière ou d’expression mal comprise par l’Exécutif et ses juges. Quant au président de la République, hé bien… disons qu’il s’essaie à l’économie, en visitant le Sénégal de l’intérieur, pour remonter le moral des chefs d’entreprise délaissés. Va-t-il leur apporter des solutions concrètes ? On verra. De toute façon, le temps qu’ils prennent conscience du poids de la parole présidentielle, il sera déjà loin.

Par Sucré-Salé