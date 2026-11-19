Il y a toujours une fin à tout, même aux plus grosses farces de mauvais goût. Celle que l’on nous a jouée à l’Assemblée nationale autour de l’adoption du budget 2027 a pris fin. En attendant de voir si Diomaye va trouver un artifice pour accrocher le public, on va peut-être enfin passer à d’autres priorités. Dont, notamment, pourquoi pas ?, sécuriser enfin notre littoral, pour éviter que nos forces vives se noient dans le ventre de l’Atlantique.

Par Sucré-Salé