Chaque jour, l’océan et le désert absorbent le souffle de centaines de jeunes partis chercher un avenir digne. Derrière le drame silencieux des pirogues échouées et des conteneurs retenus aux frontières, ce ne sont pas de simples chiffres : ce sont des destins brisés, des familles endeuillées et une jeunesse acculée par l’absence d’horizons.

Face à ce drame humain qui se répète dans l’indifférence, l’urgence n’est plus aux promesses diplomatiques, mais à la création d’opportunités réelles sur place et à l’ouverture de voies légales d’accès. Combien de vies faudra-t-il encore sacrifier avant que la dignité l’emporte ?

Par Sucré-Salé