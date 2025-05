Des pirogues continuent de braver les tempêtes pour gagner l’Europe. Le peu d’emplois disponibles jusqu’en 2024 se sont taris, et ceux qui tiennent encore, ne nourrissent plus leurs candidats… Le vent d’espérance qui soufflait sur le littoral de la presqu’île du Cap Vert ne semble avoir laissé, plus d’un an après, que la poussière et la cendre de la désillusion. Mais le noyau dur des 54% d’électeurs qui souhaitaient le changement de régime ne veut pas baisser les bras. Malgré le train de vie luxueux des tenants du pouvoir, qui ne ralentit pas, ayant à peine changé de passagers. Pourtant, le pétrole et le gaz sortent déjà de notre sous-sol marin…