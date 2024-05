Pour le 1er Mai, Diomaye et Sonko ont préparé des mets fonciers. La suspension des mesures domaniales et foncières ne va pas faire que des heureux. Du littoral dakarois jusqu’à Saint-Louis, en passant par Thiès, Mbour, l’Etat a décidé de foncer dans le foncier pour ne pas dire dans le tas… Entre les points positifs et les points négatifs, les deux inspecteurs des impôts et domaines qui font carrière dans ce secteur devraient savoir où ils mettent le pied. Ce n’est pas du sable mouvant ?

Par Sucré-Salé