Cheikh Hadjibou Soumaré demande au Président Macky Sall des éclaircissements sur une supposée enveloppe de 7,9 milliards de francs Cfa remise à Marine Le Pen. Ce qui est «impossible», selon Birame Faye, qui invite l’ancien Premier ministre à arrêter de propager «des fake-news» sur un éventuel report de la Présidentielle de 2024.

Par Malick GAYE – La venue de la présidente du Rassemblement national français continue de diviser la classe politique sénégalaise. Après Aminata Touré, qui s’était arrêtée sur la forme, c’est au tour de Cheikh Hadjibou Soumaré de s’attaquer au fond. Sous forme de 4 questions, l’ancien Premier ministre du Sénégal a sommé Macky Sall de s’expliquer sur l’argent qu’il aurait donné à Marine Le Pen. «Avez-vous donné récemment de l’argent à une personnalité politique française ?

Dans l’affirmative, est-ce un montant de 12 millions d’euros, soit environ 7,9 milliards, argent d’un pays catalogué pays pauvre très endetté ? Surtout quand on sait que la haine et le rejet de l’autre ont toujours été utilisés par le parti, comme véhicule d’une ascension politique ? Lui avez-vous envoyé à l’issue de votre rencontre, une note revêtue de votre sceau, «en souvenir de son passage au Sénégal et de sa vision pour un nouveau partenariat entre la France et l’Afrique» ? Si par extraordinaire tout cela était avéré, éclairez le Peuple sénégalais avoir agi ès qualité de président de la République du Sénégal ou de chef de parti politique et avec quel argent ? Enfin, êtes-vous sérieusement dans la logique du report de l’élection présidentielle prévue en février 2024 ?» Voilà ce par rapport à quoi Cheikh Hadjibou Soumaré souhaite être édifié dans une lettre ouverte adressée à Macky Sall.

Des interpellations qui ne sont pas du goût de Birame Faye, qui s’est arrogé le droit de répondre à l’ancien président de la Commission de l’Uemoa. Pour le membre de la Task force de l’Apr, ces interpellations sont à la fois «excessives» et «insignifiantes comme sa carrière politique. Le Premier ministre cherche une résurrection politique qui va se résumer à une parenthèse médiatique. Il avait habitué les Sénégalais à plus de retenue. Il devrait garder cette qualité. Par contre, la cohérence n’est pas une de ses qualités». Dénonçant des «ragots et des médisances», Birame Faye a ajouté ceci : «Le Président n’a offert qu’un livre à Marine Le Pen, en espérant que sa lecture l’amènerait à plus de relativisme et à privilégier le dialogue des civilisations cher à Senghor.» Pour M. Faye, l’ancien ministre du Budget «sait très bien que c’est impossible au président de la République d’offrir 7 milliards à une personne, à moins de l’avoir pratiqué et d’en connaître le secret».

Au sujet de l’interpellation faite par Cheikh Hadjibou Soumaré au Président Sall sur une prétendue intention de reporter la Présidentielle, Birame Faye souligne que l’ancien Premier ministre «propage des fake-news. Un ancien Premier ministre devrait être plus sérieux. La Présidentielle se tiendra à date échue et Hadjibou Soumaré, s’il veut y aller, devrait commencer à descendre sur le terrain. Il se rendrait compte que le Sénégal est en train de passer de l’indigence à l’émergence, mais il n’aura pas le courage de le reconnaître».

mgaye@lequotidien.sn