La mémoire des héros d’une Nation ne devrait jamais être tributaire des circonstances politiques, des changements de régime ou de la disponibilité de ses dirigeants. Elle constitue un patrimoine commun, un héritage historique et moral que chaque génération a le devoir de préserver et de transmettre.

C’est au nom de ce principe fondamental que nous souhaitons exprimer publiquement notre profonde déception face au silence observé de plusieurs autorités de l’Etat à l’occasion de la commémoration du 140ᵉ anniversaire de la disparition de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Héros national du Sénégal, tombé à Dékheulé le 27 octobre 1886 pour la dignité, la liberté et la souveraineté de notre peuple.

Un silence institutionnel difficile à comprendre

Depuis plusieurs mois, l’Association générale pour la sauvegarde des valeurs de Lat Dior Ngoné Latyr Diop s’est mobilisée pour préparer cette commémoration avec toute la solennité qu’exige un événement aussi important dans l’histoire de notre pays.

Dans ce cadre, nous avons adressé des correspondances à la présidence de la République, à Madame la Gouverneure de la région de Louga, à Monsieur le Sous-préfet de Darou Mousty, à Monsieur le Directeur général de la Sonaged ainsi qu’aux autorités militaires, afin de solliciter leur accompagnement institutionnel, financier et logistique.

Malheureusement, nos différentes sollicitations sont restées sans réponse. Certaines autorités n’ont même pas jugé nécessaire de nous accuser réception de nos correspondances.

Comment comprendre qu’à l’occasion des 140 ans du sacrifice suprême d’un Héros national, des institutions de la République puissent garder un tel silence face aux démarches d’une association qui se bat, avec des moyens limités, pour préserver sa mémoire ?

Notre démarche ne vise ni à rechercher des privilèges ni à solliciter des faveurs personnelles. Elle répond à une exigence de reconnaissance nationale et à la nécessité de maintenir vivant le souvenir de celui qui a incarné la résistance, la dignité et le refus de la soumission.

Des gestes de solidarité qu’il convient de saluer

Dans ce contexte, nous tenons à saluer publiquement l’attitude de Madame Ndèye Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’artisanat et du tourisme, chargée de la Culture, des industries créatives et du patrimoine historique.

Elle a bien voulu nous recevoir, dépêcher une délégation pour la représenter lors de la cérémonie et apporter un soutien financier à notre association. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour cette écoute et cette disponibilité qui témoignent de l’importance accordée à la sauvegarde de notre patrimoine historique.

Nous remercions également le Chef d’état-major de la Marine nationale pour sa contribution financière.

Nous n’oublions pas non plus l’engagement des responsables qui ont accompagné les précédentes éditions. En 2023 et 2024, Monsieur Bakary Sarr, alors ministre chargé de la Culture, accompagné de Monsieur Oumar Badiane, directeur du Patrimoine, avait présidé les cérémonies.

Ces marques d’intérêt institutionnel s’inscrivaient dans une tradition républicaine qu’il est aujourd’hui important de préserver.

Lat Dior, un héritage qui appartient à toute la Nation

Lat Dior Ngoné Latyr Diop n’est pas seulement le Damel du Cayor ou une grande figure de l’histoire du Sénégal. Il est un symbole national de résistance à la colonisation, un défenseur de la liberté et un homme qui a préféré mourir plutôt que de renoncer à sa dignité et à celle de son peuple.

Les valeurs de «Fit, Jom ak Ngor» qu’il incarnait constituent un héritage moral qui dépasse les frontières du Cayor et les appartenances familiales ou communautaires.

La mémoire de Lat Dior appartient à tous les Sénégalais.

C’est pourquoi sa commémoration ne saurait être considérée comme une simple affaire familiale ou comme une initiative portée exclusivement par une association. Elle relève du devoir de mémoire de la Nation tout entière et engage la responsabilité morale de l’Etat.

Une tradition républicaine qui ne devrait pas être interrompue

Il convient de rappeler que la célébration de la mémoire de Lat Dior ne date pas d’aujourd’hui. Elle s’inscrit dans une tradition historique et institutionnelle remontant à sa reconnaissance comme Héros national sous la présidence de Léopold Sédar Senghor.

En 1986, à l’occasion du centenaire de sa disparition, le Président Abdou Diouf avait fait le déplacement à Dékheulé pour honorer sa mémoire. Une stèle commémorative avait alors été érigée.

Sous la présidence de Macky Sall, un musée et une esplanade ont également été réalisés pour contribuer à la valorisation de cet héritage historique.

Au fil des années, les différents chefs d’Etat ont apporté leur soutien à cette commémoration et instruit les ministères concernés de participer à son organisation. Les ministres chargés de la Culture ont toujours assuré la représentation de l’Etat.

Notre association a été retenue comme Point focal pour la coordination et l’organisation de cette journée de mémoire.

Or, depuis l’avènement des nouvelles autorités, nous constatons des entorses à cette tradition républicaine, particulièrement préoccupantes à l’occasion de cette édition de 2026.

Monsieur le président de la République, avec tout le respect que nous vous devons, nous estimons que Lat Dior ne mérite pas moins de considération aujourd’hui qu’hier. La continuité de l’État implique également la continuité du respect accordé aux grandes figures de notre histoire.

Au-delà de la commémoration, des projets pour faire vivre la mémoire

Notre association ne se limite pas à organiser chaque année une cérémonie commémorative. Elle ambitionne de faire de Dékheulé un véritable lieu de mémoire, de transmission historique et de développement culturel et touristique.

A cet effet, plusieurs projets structurants méritent l’attention et l’accompagnement de l’Etat :

La réhabilitation et la valorisation du mausolée de Lat Dior à Dékheulé ;

La construction et l’aménagement d’un musée consacré à sa vie, à son combat et à son époque ;

La promotion du tourisme culturel et rural autour de ce haut lieu de l’histoire nationale ;

Le développement d’actions éducatives et culturelles destinées à transmettre aux jeunes générations les valeurs de courage, de dignité, de patriotisme et de souveraineté incarnées par Lat Dior.

Ces projets ne sont pas uniquement ceux de notre association. Ils constituent une contribution à la construction d’une mémoire nationale partagée et à la valorisation de notre patrimoine historique.

Nous lançons donc un appel solennel au président de la République afin qu’il donne les instructions nécessaires aux ministères concernés, notamment ceux chargés de la Culture, du Tourisme, de l’Environnement, de l’Urbanisme et aux Forces armées, pour qu’un accompagnement institutionnel, technique et financier effectif soit apporté à cette œuvre de sauvegarde.

Nous souhaitons également que les prochaines commémorations bénéficient d’une prise en charge officielle et pérenne de l’Etat, conformément au rang de Héros national reconnu à Lat Dior.

Le devoir de mémoire n’est pas une faveur, c’est une responsabilité républicaine.

Monsieur le président de la République,

Nous ne demandons pas un traitement de faveur. Nous demandons simplement que l’Etat demeure fidèle à sa propre histoire, à ses engagements et à la tradition républicaine qui a toujours entouré la commémoration de Lat Dior.

Nous sommes convaincus que le respect dû à nos héros nationaux ne doit dépendre ni des alternances politiques ni des personnes qui occupent momentanément les fonctions de responsabilité.

Une Nation qui oublie ceux qui se sont sacrifiés pour sa liberté prend le risque de priver ses jeunes générations de repères historiques et de valeurs fondamentales.

Lat Dior a payé de sa vie son attachement à la liberté et à la dignité. Cent quarante ans après sa disparition, notre responsabilité collective est de faire en sorte que son sacrifice ne tombe jamais dans l’oubli.

Nous espérons que cet appel sera entendu et qu’il contribuera à rétablir une collaboration institutionnelle à la hauteur de l’importance de cet héritage.

Lat Dior appartient à l’histoire du Sénégal. Sa mémoire appartient à la Nation. Sa sauvegarde est l’affaire de tous.

Ibrahima DIOP

Président de l’Association générale pour la sauvegarde des valeurs de Lat Dior Ngoné Latyr Diop

Doyen de la famille