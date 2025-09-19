Le ministre des Finances et du budget a officiellement lancé, hier, un nouvel emprunt obligataire par Appel public à l’épargne (Ape) d’un montant de 300 milliards de francs Cfa. Une 3e émission obligataire de l’année 2025 innovante, d’après Cheikh Diba, avec «un volet spécifiquement dédié à la diaspora». La souscription est circonscrite dans la période du 22 septembre au 10 octobre 2025.Par Dialigué FAYE –

Pour le financement de l’économie, l’Etat se lance dans la mobilisation de l’épargne des Sénégalais de l’extérieur. A travers le 3e emprunt obligataire par Appel public à l’épargne (Ape) d’un montant de 300 milliards de francs Cfa qu’il compte émettre sur le marché financier régional de l’Uemoa, un volet spécifique sera dédié à la diaspora, selon le ministre des Finances et du budget. «Cette troisième émission obligataire de l’année introduit une innovation majeure avec un volet dédié à la diaspora, offrant ainsi aux Sénégalais de l’extérieur l’opportunité de participer directement à l’effort de développement national à travers un dispositif simple et sécurisé», a précisé Cheikh Diba hier, au lancement de cet Ape. Et d’indiquer qu’outre «sa portée patriotique, cette opération constitue un instrument fiable et compétitif garantissant sécurité et rendement aux souscripteurs, tout en participant à la concrétisation des projets structurants de l’Agen­da national de transformation.

Fort du succès de ses précédentes émissions obligataires, souligne le ministre, l’Etat du Sénégal confirme sa crédibilité sur les marchés financiers, ainsi que la confiance renouvelée des investisseurs nationaux et internationaux».

Le gouvernement appelle ainsi «l’ensemble des citoyens résidents comme de la diaspora, les investisseurs institutionnels et privés à répondre massivement à cet appel, afin de bâtir ensemble un Sénégal plus souverain, solidaire et prospère».

De tout temps, la diaspora pouvait participer à ces opérations, mais il n’y avait pas de canaux dédiés ou une communication spécifique qui puisse les informer à temps et leur faciliter la participation. Pour cet 3e Ape de l’année 2025, des moyens digitaux vont être mis en place pour permettre à la diaspora d’avoir toutes les informations requises, promet Ababacar Diaw, Directeur général d’Impaxis securities, Arrangeur principal et chef de file de l’opération dont la souscription sera ouverte le 22 septembre ; et ce jusqu’au 10 octobre 2025, avec une possibilité de raccourci.

Sur les caractéristiques de l’opération, le Dg d’Impaxis securities présente quatre tranches. «Pour un montant de 60 milliards de francs Cfa, la première émission a une maturité de 3 ans, avec un taux d’intérêt de 6, 40%. La deuxième tranche est d’un montant de 100 milliards de francs, sur une maturité de 5 ans. Elle est rémunérée à 6, 60%, avec un différé d’un an.

La troisième tranche est un montant de 80 milliards de francs Cfa et d’un rendement de 6, 75% sur 7 ans, avec un différé de deux ans, sur le capital. S’agissant de la 4e tranche, elle est d’un montant de 60 milliards de francs Cfa sur dix ans, et rémunéré à 6, 95% et un différé de deux ans», détaille Ababacar Diaw.

Au-delà de ces rendements, le directeur de la Dette renseigne qu’il n’y aura aucun impôt sur ces titres. Mieux, indique Aliou Diouf, des garanties sont offertes aux candidats à la souscription. L’existence de mécanismes de refinancement via la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) et des avantages fiscaux prévus par les lois en vigueur, rendant ces titres attractifs.

Il rappelle que cette opération s’inscrit dans le cadre de la Loi de finances rectificative 2025 et vise à financer les priorités stratégiques de l’Agenda Sénégal Vision 2050, notamment l’éducation, la santé, les énergies renouvelables, l’agriculture, le numérique, la logistique et le développement territorial durable.

dialigue@lequotidien.sn