Le président de la République a assisté à la cérémonie de levée de corps de Me Ousmane Sèye. Macky Sall a salué la mémoire du vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales. Il a relevé, dans son discours, les valeurs et les qualités de l’avocat décédé ce jeudi, à Dakar.

« Me Ousmane Sèye a eu un parcours remarquable, un parcours ponctué par des causes aussi célèbres qua variées. Il était soucieux de justice et d’équité, sensibles aux souffrances de ces compatriotes contrariés par les aléas de la vie. Me Ousmane Sèye avait une haute idée de sa profession dont il mesurait l’énorme poids dans la marche de la société » a confié le chef de l’Etat à l’assistance constitué de la famille de l’avocat, de ses proches et collègues.

Macky Sall a également témoigné de l’engagement de l’avocat un « leader confirmé et allié loyal ».

« J’ai toujours eu une grande admiration pour lui, une grande affection parce que malgré l’âpreté sur le terrain politique, il savait toujours faire preuve de tempérance et de dépassement » a-t-il souligné.

Le président de la République a présenté ses condoléances attristées au peuple sénégalais, sa veuve éplorée et ses enfants.