Les députés sont convoqués en séance plénière, lundi prochain, pour l’examen de projets de résolutions visant à constituer des commissions ad hoc chargées de statuer sur les demandes de levée de l’immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop. Suivra le dernier acte de la procédure, la plénière, le 2 mai prochain.Par Ousmane SOW –

La décision de levée de l’immunité parlementaire ou non des députés Moustapha Diop et Salimata Diop va être connue lundi prochain. En effet, les parlementaires sont convoqués en séance plénière, le lundi 28 avril 2025 à 10 heures, pour l’examen de projets de résolutions pour la constitution des commissions ad hoc chargées de statuer sur la question, selon un communiqué officiel de l’Assemblée nationale. Ce jour-là, l’opinion saura si ces deux députés de l’opposition, cités dans l’affaire des fonds Covid-19, vont être livrés à Dame Justice ou pas. Après ces travaux, la réunion des membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains sera suivie d’une séance plénière, prévue le 2 mai prochain. Pour rappel, le 17 avril dernier, lors d’un point de presse, le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, avait déclaré que des poursuites judiciaires seront lancées contre 5 anciens ministres, en lien avec des manquements notés dans la gestion des fonds Covid-19. Le magistrat avait précisé que les dossiers les concernant avaient été déposés sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye, en charge du dossier du Covid-19, avait souligné, de son côté, que 8 ministères étaient concernés par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des 1000 milliards de francs Cfa pour faire face à la pandémie. A l’époque des faits, Moustapha Diop était ministre du Développement industriel, tandis que Salimata Diop dirigeait le ministère de la Femme. Les autres ministères cités dans le rapport incluent ceux des Mines, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, de la Santé et du Développement communautaire. S’agissant du cas du député-maire de Louga, Moustapha Diop, il faut noter que c’est la deuxième fois que l’Assemblée nationale est saisie pour la levée de son immunité parlementaire. Le 21 mars dernier, la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop a été votée suite à une demande faite par le ministère de la Justice relative aux accusations de Tabaski Ngom. Et il est le deuxième député dont l’immunité parlementaire a été levée, après Farba Ngom.

