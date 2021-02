Le Bureau de l’Assemblée saisi pour lever l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko qui est accusé de viols répétitifs et menace de mort vient de terminer sa réunion ce jeudi. Il a été décidé la levée de l’immunité de Sonko pour raisons de « manifestations de la vérité ». Sur les membres du Bureau, seules 2 personnes ont été contre la levée parlementaire du leader de Pastef. Il s’agit du président du groupe Liberté et démocratie et Cheikh Mbacké et Yaye Mane Albis. Leurs 2 voix ne faisant pas le poids, c’est la majorité du Bureau qui a décidé. Yaye Mane est vice présidente. Elle a remplacé pape diop

Elle est membre du bureau. Elle est la 8ème vice Présidente de l’assemblée nationale.

Il reste maintenant la composition de la commission ad hoc. Elle va fixer la date de la plénière. C’est la première étape du processus qui va aboutir à une plénière. Qui va décider de la levée ou non de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko. La procédure peut prendre entre 8 et 10 jours.