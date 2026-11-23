Face aux critiques suscitées par la mise en vigueur par décret de la Loi de finances rectificative pour 2026, une source proche de l’Exécutif affirme que le chef de l’Etat a agi dans le strict respect de la Constitution et des prérogatives de l’Assemblée nationale. Selon cette mise au point officielle, la procédure budgétaire a suivi son cours légal et répond à une exigence de continuité de l’Etat et d’harmonisation communautaire.

La mise en vigueur de la Loi de finances rectificative pour l’année 2026 par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 alimente un vif débat public. Selon une source proche de l’Exécutif, les accusations selon lesquelles le président de la République aurait contourné l’Assemblée nationale et violé la Constitution sont dénuées de fondement juridique et ne résistent pas à l’analyse.

D’après cette source gouvernementale, l’Assemblée nationale n’a nullement été contournée. Les députés ont disposé du projet pendant soixante jours, l’ont examiné en commission puis en séance plénière, avant de le rejeter le 3 novembre 2026. Le droit de délibérer de la Représentation nationale a donc été pleinement respecté.

Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que le président de la République est intervenu, en exerçant une prérogative prévue par la Constitution. Pour les lois de finances exclusivement, un projet qui n’est pas définitivement voté dans le délai de soixante jours «est mis en vigueur par décret», conformément à l’article 68, alinéa 5. La source souligne que le budget conditionne le fonctionnement de l’Etat ainsi que le respect de ses engagements, et qu’il ne peut rester en suspens. Ainsi, le décret constitue l’issue fixée par la Constitution elle-même à la procédure budgétaire.

La même source rappelle que ce mécanisme n’est pas nouveau : il figurait déjà, en termes identiques, à l’article 57 de la Constitution du 7 mars 1963 et a été maintenu par tous les constituants successifs. Ce principe est également commun aux Etats membres de l’Uemoa, la directive n° 06/2009/CM/Uemoa prévoyant en son article 58 qu’un projet de Loi de finances non adopté dans les délais «peut être mis en vigueur par ordonnance».

«Toutes les conditions constitutionnelles réunies »

Selon la source, aucune disposition constitutionnelle n’a été violée, chacune des conditions exigées ayant été respectée, notamment la nature du texte : l’article 68 vise «les projets de lois de finances» au pluriel. Or, l’article 5 de la loi organique relative aux lois de finances classe la Loi de finances rectificative parmi les lois de finances, et l’article 88 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale la soumet aux mêmes règles que la loi de finances de l’année. Quid de l’absence d’adoption ? Selon la source, un projet voté s’entend d’un projet adopté, ce que n’est pas un projet rejeté. La Constitution vise le fait que le texte n’ait pas été voté (adopté) -et non le seul silence de l’Assemblée-, tout comme la directive de l’Uemoa retient le projet non adopté quelle qu’en soit la cause.

Et le respect des délais et des signatures ? Déposé le 18 septembre 2026, le projet n’était toujours pas voté au 17 novembre. Le décret, signé le 19 novembre, a été contresigné par le Premier ministre conformément à l’article 43.

Pour notre interlocuteur, le Président de la République -en tant que gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des institutions en vertu de l’article 42- a pleinement exercé son pouvoir d’exécution budgétaire. Le décret présidentiel n’est donc ni illégal ni anticonstitutionnel.

bsakho@lequotidien.sn