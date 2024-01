Le juge du 2ème cabinet du Tribunal de Dakar a déjà entendu Pape Alé Niang sur le fond du dossier. Au terme de l’audition qui a débuté à 10 heures, le pool d’avocats du journaliste a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Ils espèrent d’ici quelques instants avoir un avis favorable du juge.

Les avocats décrivent un Pape Alé Niang « très éprouvé physiquement » par la grève de la faim mais qui s’est bien défendu. « Il répondait avec pertinence aux questions » a dit Me Moussa Sarr, le porte-parole du pool d’avocats.

Le patron de Dakar Matin est accusé des délits de divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente et de nature à nuire à la défense nationale, de recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.

Le journaliste est en détention depuis le 9 novembre à la maison d’arrêt de Sébikotane. Il a aussi entamé, depuis 8 jours, une grève de la faim pour dénoncer son arrestation arbitraire.