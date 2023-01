Pape Alé Niang et certains de ceux que leurs amis considéraient comme des «prisonniers politiques» sont sortis hier de prison. On pourrait considérer que c’est une volonté de décrispation, avec le deuil qui frappe le pays depuis l’accident de Sikilo. C’est aussi une occasion de rappeler qu’il y a des choses très graves qui méritent l’attention du procureur, comme de traquer les coupables des malversations cités dans les rapports de la Cour des comptes et de l’Ige sur la gestion du Cese. Car c’est souvent l’impunité qui conduit à des déclarations malheureuses.