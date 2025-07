Y’a-t-il plus manifeste déni de justice que celui qui prive les justiciables du verdict de leur procès par des subterfuges cousus de fil blanc ? Depuis plus de 3 semaines bientôt que les greffiers boycottent les audiences et empêchent les juges de rendre leur verdict. Pourtant, ce boycott, qui devrait porter sur tous les actes de Justice, ne prive pas ces magistrats du plaisir d’emprisonner des personnes présumées innocentes jusqu’au rendu de leur jugement. Cette situation semble choquer tout le monde, sauf les magistrats. Ils n’ont sans doute pas entendu le Président Diomaye qui demandait, il n’y a guère, de libérer la Justice. Ou alors, il y a des oppositions à son vœu.