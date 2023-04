Nommé dimanche à la tête du Teungueth Fc, en remplacement de Mbaye Badji, le technicien mbourois se fixe comme objectif de redynamiser le champion du Sénégal 2021.

Le revers (2-1) de samedi dernier face aux Académiciens de Diambars a eu raison du technicien El Hadji Mbaye Badji. La formation rufisquoise a choisi Cheikh Guèye pour le remplacer sur le banc. «Teungueth Fc est un club dynamique et ambitieux qui, les dix dernières années, en termes de résultats, est l’un des meilleurs clubs, et tout entraîneur aimerait faire partie de l’histoire de ce club», a déclaré coach Guèye.

Le technicien, qui avait démarré cette saison sur le banc du Stade de Mbour, a ensuite décliné ses ambitions. «Si on vient dans un club qui a l’habitude de jouer les grands rôles dans ce championnat, forcément les objectifs ne peuvent être que de gagner des titres, très bien «compétir» et faire respecter l’entité. Nous sommes à huit journées de la fin du championnat et, vu le classement, rien n’est encore joué mathématiquement. Mon objectif, avec mon staff et avec le soutien de tous les sympathisants, c’est de redynamiser le groupe pour de meilleurs résultats», affirme Cheikh Guèye.

Le nouvel entraîneur n’a pas manqué d’évoquer les exigences de clubs de ce genre. «Certes les résultats ne se décrètent pas, mais nous serons, et nous en sommes conscients, dans l’obligation de gagner», a déclaré Cheikh Guèye.

Teungueth Fc (25pts) est classé 5ème après 18 journées de championnat. Le club rufisquois est sur tous les tableaux des compétitions nationales (Coupe du Sénégal, Coupe de la Ligue).

Wiwsport