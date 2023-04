Le Casa Sports (4e, 26 pts) est passé à côté d’une opportunité de retrouver le podium. Dakar Sacré-Coeur l’a battu 1-0 en clôture de la 18e journée de Ligue 1 de football, ce mardi au Stade Alassane Djigo.

Bien qu’embarqués par Stéphane Badji, qui jouait son premier match à Dakar depuis son retour au bercail, les champions en titre ont été dans le dur. L’excellent milieu excentré, Serigne Konaté, qui avait commencé la première période dans le couloir droit, termine à gauche. Et c’est là qu’il opère une course fulgurante, se joue de Abass Badji et sert Mamadou Konaté. En difficulté jusque-là, l’attaquant réussit son plat du pied (45+2). Une avance qui ne reflète pas la physionomie d’un match d’entrée équilibré, avec une seule occasion de part et d’autre. Abdoulaye Kassama pour le Casa (11e) et Aliou Souané pour Dsc (32e).

Rarement en situation, l’attaquant des Ziguinchorois, Boubacar Coly, est remplacé après un gros loupé dans la surface de réparation (75e). Autrement, la possession de balle n’a pas servi à perforer la solide paire centrale Aliou Souané-Adama Wade. «Même si on a gagné en Coupe du Sénégal (3-0 contre Assur en 32e de finale), on était sur une spirale négative avec trois défaites sur les six derniers matchs. Il nous fallait remonter la pente, être plus concentrés et lucides devant. Cette victoire nous permet de gagner quelques places et recoller au peloton de tête. Et si, en plus, on arrive à aller loin en Coupe du Sénégal, ce sera une bonne chose», a réagi l’entraîneur des Sicapois, Hassane Fall.

Le Casa enchaîne un troisième revers en championnat après Gorée (1-2) et Diambars (0-1), une première sous l’ère Ansou Diadhiou, mais est loin d’être largué vu le match retard à jouer contre Cneps.

