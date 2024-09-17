L’absence de Cristiano Ronaldo s’est cruellement fait sentir pour Al-Nassr ce lundi lors du début de la phase de groupes de la Ligue des Champions asiatique. En déplacement à Bagdad pour affronter Al-Shorta, le club saoudien n’a pas su aller au-delà d’un match nul (1-1) et confirme ainsi la crise qui secoue l’équipe dirigée par Luís Castro.

L’international portugais, élément-clé d’Al-Nassr a été diagnostiqué d’une «infection virale», selon les informations officielles du club, et n’a donc pas pu rejoindre ses coéquipiers pour ce déplacement en Irak. L’absence du quintuple Ballon d’Or a indéniablement pesé sur le moral et le jeu de l’équipe saoudienne.

Avec Sadio Mané dans le onze de départ (remplacé à la 69e mn), Al-Nassr a pourtant pris l’avantage très tôt dans la rencontre. Ghislain Al Ghannam a ouvert le score à la 14e minute, donnant l’illusion que le club saoudien avait les ressources nécessaires pour s’imposer malgré l’absence de son capitaine. Cependant, la joie a été de courte durée. Dix minutes plus tard, Mohammed Dawood a rétabli l’égalité pour Al-Shorta, ramenant les deux équipes à la case départ.

Luis Castro, l’entraîneur d’Al-Nassr, sous pression

La deuxième mi-temps a été marquée par une domination stérile d’Al-Nassr. Luís Castro, conscient de l’importance de débuter cette campagne asiatique par une victoire, a tout tenté pour forcer la décision. Malgré les multiples changements et les tentatives offensives, l’équipe n’a jamais vraiment réussi à prendre l’ascendant sur son adversaire irakien. Le match s’est finalement soldé par un nul. Ce qui confirme les doutes qui entourent Al-Nassr depuis quelques semaines.

Ce nul à Bagdad ne fait qu’accentuer la crise que traverse Al-Nassr. L’équipe peine à convaincre dans les compétitions majeures. La position de Luís Castro, l’entraîneur portugais, semble de plus en plus fragile. Si Al-Nassr ne parvient pas à retrouver rapidement le chemin de la victoire, il est fort probable que des changements soient envisagés à la tête du club.

Avec ce premier faux-pas en Ligue des Champions asiatique, si l’équipe saoudienne veut espérer aller loin dans ce tournoi prestigieux, elle devra impérativement réagir lors des prochains matchs.