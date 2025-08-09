Après leur défaite inaugurale contre l’Union Sportive des Forces Armées et Sécurité de Bamako (0-2), les Aigles de la Médina ont réussi à se relancer dans la course pour la qualification à la Ligue des Champions féminine. Opposées aux Gambiennes du Berewuleng FC, ce vendredi soir au Stade Annexe de Diamniadio, les filles de Soukeyna Cissé se sont imposées par 2 à 1.

Leur troisième sortie ce sera le 14 août face à Determine Girls Fc (Liberia).