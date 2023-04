Après un nul (1-1) ce mercredi face à Naples, en quart de finale retour, le Milan Ac s’est qualifié pour sa première demi-finale de Ligue des Champions depuis 2007. Olivier Giroud a marqué le but des Rossoneri.

Comme lors du match aller, le Napoli a dominé, mais les Partenopei n’ont pas réussi à trouver la faille avant la fin du temps additionnel et un but anecdotique de Victor Osimhen, à l’image du penalty arrêté par Mike Maignan, encore une fois irrésistible. A l’inverse, l’Ac Milan a fait le dos rond avant de se rebeller juste avant la pause sur un raid solitaire de Rafael Leão, ponctué par une frappe limpide de Olivier Giroud dans le but vide (1-1, 2-1 score cumulé).

Naples est éliminé tandis que l’Ac Milan retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions… 16 ans après.

Le Real Madrid sans forcer

Dans l’autre match de la journée d’hier, le Real Madrid s’est qualifié après sa victoire à Chelsea (2-0). Après la victoire à Santiago-Bernabeu lors de la première manche (2-0), les Merengues, bousculés par Chelsea, ont marqué deux fois au retour des vestiaires. Et se qualifient pour une troisième demi-finale de rang, la onzième en treize ans. Dans son système inédit, Chelsea a maîtrisé le ballon mais a longtemps été incapable de tirer au but. En champion, le Real Madrid a anesthésié les Blues, grâce à un doublé de Rodrygo.

Le Real a éliminé cinq clubs anglais lors de ses deux dernières campagnes européennes. Les Merengues ont éliminé Liverpool et Chelsea à deux reprises, ainsi que Manchester City. Ils pourraient retrouver les Citizens en demi-finale.