Un an après la demi-finale renversante entre les deux équipes, le Real Madrid et Manchester City se retrouvaient au même stade de la Ligue des Champions. Les choses ont un peu évolué depuis la saison dernière. La Casa Blanca a perdu de sa superbe sur le plan national. Même si elle vient de remporter la Copa del Rey face à Osasuna, elle est en passe d’abandonner la Liga au profit du Barça. Mais dès que la C1 se présente, le club espagnol se transforme, même sans quelques éléments comme Militao. En face, les Cityzens, emmenés par l’irrésistible Haaland, n’ont jamais semblé aussi forts et peuvent rêver du triplé.

Pourtant, après avoir tant souffert, les Merengues commençaient à sortir la tête de l’eau. Et comme souvent en Ligue des Champions, c’est au moment où on s’y attend le moins que le Real frappe. Après un relais avec Modric, Camavinga remontait à toute berzingue pour trouver Vinicius. Le Brésilien prenait le temps d’avancer avant d’envoyer une lourde frappe du droit dans le but de Ederson (1-0, 36e). Cette ouverture du score avait don d’assommer les Cityzens, une nouvelle fois cueillis à froid après avoir tant dominé. Ils avaient du mal à se remettre de ce coup dur. En seconde période, De Bruyne finissait par profiter d’un bon travail de Gündogan pour faire mouche devant l’entrée de la surface (1-1, 67e). La fin de match devenait intense avec cette occasion de Benzema (78e) et un Real plus dangereux. Ederson repoussait une dernière énorme frappe de Tchouaméni (90e), préservant ce score de 1-1 avant le retour dans une semaine.

Footmercato