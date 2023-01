Des manifestations se multiplient contre l’installation d’une station d’essence sur le fleuve dans le périmètre communal. Les jeunes manifestants ont reçu le soutien des populations, qui tiennent à la préservation de l’écosystème de leur ville.

Par Aladji BADJILANG – Dans la commune de Kolda, le feu couve depuis quelques jours. L’installation d’une station d’essence sur le lit du fleuve Casamance, qui traverse la ville de Kolda, fait grincer des dents. Et là, ce sont les jeunes membres du collectif «Protégeons notre fleuve», qui montent au créneau pour s’opposer farouchement à la réalisation de ce projet. Ce projet de construire cette station avance avec la clôture du site et la présence des camions qui y déversent des chargements de sable. Suffisant pour que des jeunes investissent l’endroit pour dire «non» à son installation.

Evacués des lieux par les Forces de l’ordre, ils se sont retrouvés dans un hôtel pour une harmonisation des stratégies à dérouler contre ce projet. A en croire Mahamadou Soumboundou, membre de ce collectif, «les jeunes sont prêts à tout pour empêcher l’installation d’une station d’essence sur ce fleuve qui fait la fierté des populations». Ajoutant que ce projet a pris forme sans aucune concertation avec les populations et autres forces vives. Et M. Soumboundou de dévoiler les conséquences néfastes pour les populations si ce projet arrivait à terme. La dégradation de la biodiversité, l’intoxication de la nappe phréatique, entre autres, seront les conséquences que provoquerait l’exploitation du site. Elles vont perturber la quiétude des populations de cette ville de Kolda. «C’est pourquoi nous disons non et non à ce programme dont les autorités politiques disent ne pas être au courant», dénoncent les jeunes. Et Mahamadou Soumboundou parle d’un complot autour de cette intention contre les intérêts des habitants de la cité. Face à cette situation, Sanoussi Diakité et son mouvement entrent dans la danse en soutenant ces manifestants. «C’est une affaire de Kolda et des Koldois contre cette occupation illégale de l’environnement», déclarent les manifestants.

D’ailleurs, ces jeunes disent avoir saisi les services compétents autour de cette question dans le sens de faire sauter ce projet. Du côté de la mairie comme du côté du Conseil départemental, on semble ignorer cette initiative de construire une station d’essence sur le fleuve à un endroit même propice à la respiration par le passage d’un air pur. A voir de très près, des stations d’essence pullulent dans le périmètre communal de Kolda à des distances moindres. La réglementation du secteur est-elle assurée dans le respect des conditions d’existence de ces établissements classés, tenant compte des impacts environnementaux ? La réponse est certainement attendue avec angoisse au regard de ce qui se passe sur le terrain. Et c’est cela qui sort la jeunesse de ses gonds pour dire : «Ça suffit !»

