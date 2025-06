Comme un secret africain, la rumeur d’une possible candidature de Macky Sall a la tête de l’Onu se répand dans les chaumières. Et tel un groupe de derviches tourneurs, les plus hauts dirigeants du pays s’égosillent contre cette idée. Seulement voilà ! rien ne dit que c’est une volonté réelle de l’ancien Président. Trôner à la place de Antonio Gutterès est certes une noble ambition, mais dans ce vaste monde, les rumeurs chuchotées sont encore plus bruyantes que certains concerts de casseroles.