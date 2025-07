Dans une arène reconfigurée, où le palmarès laisse place à la capacité de mobilisation du lutteur, et où le marketing du combattant est le baromètre de choix des promoteurs, Albourakh Events, l’épine dorsale des structures promotrices de la lutte sénégalaise, forte de sa puissance financière, de sa ténacité et de ses initiatives audacieusement novatrices, nous gratifie d’un grand festival de lutte prévu les 19 et 20 juillet. Parmi les combats montés à cette occasion, tous aussi spectaculaires les uns que les autres, deux affiches majeures captivent d’ores et déjà l’attention des férus de l’arène sénégalaise : Liss Ndiago vs Ada Fass et Balla Gaye 2 vs Siteu.

Le premier duel met aux prises deux jeunes loups affamés, décidés à franchir le Rubicon qui sépare l’antichambre des champions de la cour des grands dits «Vip» et s’enrichir enfin comme Crésus. Ce combat s’annonce comme un choc de jeunes loups aux dents acérées, et pour cause.

Liss Ndiago, talentueux lutteur de Diamaguène et tombeur de Lac Rose, s’est bâti une réputation autour de ses frappes dévastatrices, plusieurs K.O. à son actif, qui laissent ses adversaires groggy, sans comprendre d’où vient la tempête. C’est sur cet atout majeur qu’il compte pour faire plier Ada Fass, alias Boroom Ndakaru, Dial Diop Sangomar, dont la technicité n’est plus à démontrer. Sa défaite face à Lac de Guiers 2 ne constitue qu’un accroc dans une trajectoire prometteuse et n’entrave en rien son courage ni sa détermination.

Leur face-à-face excessif est un gage que le combat sera électrique et incandescent.

Ce combat s’annonce donc comme l’opposition stylisée d’un puncheur et d’un technicien, même si l’on ne saurait réduire Liss Ndiago à un simple cogneur, tant il maîtrise aussi les subtilités de la lutte pure.

Mais s’il y a un combat qui cristallise toutes les passions, c’est bien Balla Gaye 2 vs Siteu, l’affiche-reine de ce festival de lutte.

Balla Gaye 2, le «Lion de Guédiawaye», n’est plus à présenter. Ancien roi des arènes, il est considéré par certains spécialistes comme l’incarnation de la lutte sénégalaise, le bourreau des légendes. En effet, il a affronté tous les cadors de sa génération, de Modou Lô à Yékini, en passant par Tyson et Tapha Tine. Mais après une période en dents de scie, ponctuée de masse pondérale démesurée et de prestations en demi-teinte, ce duel contre Siteu sonne comme un test de survie pour le roi déchu, une ultime tentative de reconquête de la couronne du roi des arènes.

Face à lui, Siteu, le phénomène de Diamaguène, est un condensé de fougue et de culte populaire. Porte-étendard d’une nouvelle génération plus médiatique, plus effervescente, mais pas moins redoutable, Siteu est un athlète complet : explosif, imprévisible et désormais beaucoup plus attractif. Après deux revers successifs, notamment contre Lac de Guiers 2 et Modou Lô, Siteu a une obligation de résultats s’il veut rester dans le palais des Vip. Longtemps critiqué pour son indiscipline tactique, Siteu a intérêt à adopter une technique qui vaut.

Ce combat contre Balla Gaye 2 est, pour lui, l’occasion rêvée de faire tomber un monument et d’asseoir définitivement sa légitimité dans le cercle fermé des Vip. Ce choc transcende donc le simple affrontement entre deux lutteurs : c’est un duel de banlieusards.