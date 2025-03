Face au contexte politique tendu exacerbé par la proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie, Alioune Tine soutient l’idée d’une concertation sur cette question. Le fondateur d’Afrikajom Center estime que «la concertation sur des sujets d’ordre national doit être érigée en norme par le gouvernement Diomaye-Sonko». «Je soutiens totalement la proposition de concertation nationale sur la loi d’amnistie», a-t-il déclaré. De l’avis de ce membre de la Société civile, c’est la seule manière de trouver un consensus sur le sujet qui divise et de créer un climat politique et social plus serein.

Pour rappel, la présidente de la Commission nationale des droits de l’Homme du Sénégal (Cndhs), Amsatou Sow Sidibé, a appelé, jeudi, à une large concertation sur la loi d’amnistie, objet de profondes divergences depuis son adoption en mars 2024. «Nous avons observé qu’il y avait des tiraillements, nous préférons qu’il y ait une concertation. […] Nous voulons qu’il y ait un dialogue autour de cette question», a-t-elle déclaré. Mme Sidibé, qui s’exprimait lors d’une journée de réflexion sur la loi d’amnistie, a fait savoir que c’est «essentiel pour l’Etat de Droit, la démocratie et les droits humains au Sénégal».

Le député Amadou Bâ du groupe parlementaire Pastef a introduit une proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie afin de délimiter les champs d’application de cette loi votée par le régime de Macky Sall.

Cette proposition de loi a soulevé des réactions au sein de l’opposition et de la Société civile. Ces dernières, qui interpellent les nouvelles autorités sur leur engagement pour une abrogation totale du texte couvrant les faits qui se sont déroulés entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, demandent le retrait du texte introduit par le député de la majorité.

Par Dieynaba KANE – dkane@lequotidien.sn