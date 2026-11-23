Du dernier passage de notre ministre des Finances à l’Assemblée nationale, les Sénégalais n’ont retenu que les suppliques de Cheikh Diba envers Sonko et ses compères pour qu’ils lui votent «son» budget. Pourtant, quand il annonce que les revenus de la Lonase ont baissé de 23% en un an, l’information a son importance. Elle traduit le désarroi des Sénégalais, contraints de renoncer à la recherche de l’argent facile à travers les jeux de hasard (Naar bi), face au poids de la fiscalité imposée par le Pres. De plus, ce fameux Pres n’est même pas parvenu à récolter la moitié des recettes attendues. Une nouvelle prouesse de Pastef à féliciter. Ils transforment l’or en plomb

Par Sucré-Salé